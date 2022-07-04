Чоловіка підозрюють у держзраді

Громадянин Російській Федерації, який допомагав фінансово українській армії, видали офіційне застереження. Чоловік переказував кошти міжнародному благодійному фонду "Повернись живим".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

За даними ФСБ, фонд "Повернись живим" надає допомогу ЗСУ в укомплектуванні електронними засобами ведення спостереження, безпілотними літальними апаратами та засобами зв'язку.

Відзначається, що в Росії фінансування подібних організацій потрапляє під статтю 275 "державна зрада" Кримінального кодексу Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Фонд "Повернись живим" - один з найвідоміших в Україні. З 2014 року вдалося зібрати майже 3 мільярди гривень на потреби ЗСУ та підготував понад 10 тисяч висококваліфікованих військових фахівців.

Фонд закуповує тепловізійну оптику, Квадрокоптери, автомобілі, системи захисту і розвідки. Інструктори фонду займаються підготовкою саперів, операторів безпілотних літальних апаратів, артилеристів і снайперів, а також навчають медичної допомоги і сприяють проведенню секретних місій.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський соціолог Ігор Ейдман повідомив, що в Російській Федерації вже давно зібрані бази даних супротивників режиму президента країни Володимира Путіна, і в країні може початися "велике полювання".

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