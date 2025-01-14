Перед цим офіцер привів до себе на роботу старого товариша, з яким разом служив на Далекому Сході.

У Моск ві на робочому місці вбили працівника контррозвідки Федеральної служби безпеки. Інцидент стався в ніч на 13 січня в будівлі на вулиці Ольховській, 25, де розташовані структури Міноборони та Управління ФСБ у Московському військовому окрузі, передає Nexta.

Вбитий - старший лейтенант Володимир Фещенко. Його знайшли з раною на лобі. Перед цим офіцер привів до себе на роботу старого товариша, з яким разом служив на Далекому Сході.

Як передає "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, Фещенко був всесвітньо відомим спортсменом. Свого часу він завоював звання абсолютного чемпіона Європи з гирьового спорту. Підозрюваного у вбивстві затримано.

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Обставини НП такі: старший лейтенант ФСБ Фещенко привів до себе у відділ товариша - прапорщика, з яким свого часу служив на Далекому Сході. У гостя був на руках квиток на потяг, який вирушав із Москви вночі. Фещенко вирішив провести час із другом та повідомив родичам, що затримається.

Старшого лейтенанта знайшли на робочому місці. Він був у крові, на лобі глибока рана. Володимир Фещенко спадковий спортсмен. Його батько-гіровик (співробітник "Роснефти") привів сина в спортивний зал, коли той був дитиною. Володимир завоював безліч нагород і подався служити на Далекий Схід. Звідти Фещенко пішов у ФСБ.

За даними джерела, вбивцю затримали за гарячими слідами. Він визнав провину. Імовірно, між ним та Фещенком стався конфлікт.

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