У НАТО також наголосили на важливості санкцій, запроваджених проти Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтбенберг заявив, що блок буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії. Він також наголосив на важливості санкцій, запроваджених проти Росії.

Як заявив генсек НАТО в інтерв'ю телеканалу CNBC, підхід блоку до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".

"Ми зараз здійснили найсерйозніше посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високим ступенем готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції", - заявив Столтенберг.

Він заявив, що Альянс буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

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Одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями, повідомив генсек.

Він заявив про важливість санкцій, запроваджених проти Росії. За словами Столтенберга, їх застосування слід продовжувати поряд з "більш значною підтримкою близьких партнерів НАТО, таких як Україна і Грузія".

НАТО і Росія: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко