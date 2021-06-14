Генеральний секретар НАТО Єнс Столтбенберг заявив, що блок буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії. Він також наголосив на важливості санкцій, запроваджених проти Росії.
Як заявив генсек НАТО в інтерв'ю телеканалу CNBC, підхід блоку до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".
"Ми зараз здійснили найсерйозніше посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високим ступенем готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції", - заявив Столтенберг.
Він заявив, що Альянс буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.
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Одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями, повідомив генсек.
Він заявив про важливість санкцій, запроваджених проти Росії. За словами Столтенберга, їх застосування слід продовжувати поряд з "більш значною підтримкою близьких партнерів НАТО, таких як Україна і Грузія".
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