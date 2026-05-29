У НАТО відреагували на падіння російського дрона на будинок у Румунії

В Альянсі засудили "безрозсудність Росії".

З приводу інциденту з російським дроном у Румунії в НАТО заявили, що засуджують "безвідповідальність Росії". Про це йдеться на сторінці речниці Альянсу Еллісон Гарт у соціальній мережі Х.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме посилювати нашу оборону від усіх загроз, в тому числі дронів", - зазначила речниця.

Також МЗС Румунії оприлюднило відповідну заяву. У відомстві інцидент назвали "серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку РФ".

Відео дня

"Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь на це серйозне порушення міжнародного права та його повітряного простору. Румунія повідомила союзникам та генсеку НАТО про обставини й попросила заходи щодо прискорення передачі антидронових засобів", - наголосили в міністерстві.

Румунські дипломати додали, що "Російська Федерація продовжує бути агресивною державою, яка веде незаконну війну, що має серйозні наслідки для регіональної безпеки та безпеки громадян".

"РФ несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії. Румунія діятиме з максимальною твердістю для посилення міжнародного тиску на РФ для негайного та всебічного припинення вогню", - йдеться у заяві.

Інцидент з російським дроном у Румунії

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 29 травня в румунському місті Галац російський дрон впав на багатоповерхівку, влучивши у квартиру на десятому поверсі, внаслідок чого стався вибух, після якого почалася пожежа. Через такий інцидент постраждали двоє людей.

Міноборони Румунії підтвердило, що безпілотник був російським. За словами директорки обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу, жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець мав гостру реакцію на стрес. У загальному з будинку вивели або вийшли самі близько 70 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: