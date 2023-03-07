Зазначається, що Бундесвер не може забезпечити потрібну кількість Leopard 2.

У Німеччині виникли серйозні проблеми у виконанні зобов'язань перед оперативно-тактичними силами НАТО надвисокого рівня готовності. Німецька армія не має достатньої кількості танків Leopard 2.

Видання Spiegel пише, що Бундесвер кілька років готується до участі в оперативно-тактичних силах, але Системи озброєння доводиться збирати по всій країні. Так, танковий батальйон 393 зіткнувся з поломками танків Leopard 2 A7.

У нинішній ситуації Німеччина не може забезпечити наявність не менше 30 надсучасних бойових машин, які повинні бути доступні протягом декількох днів. Річ у тому, що тільки 20 з 40 танків батальйону справні.

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Ситуація, що склалася негативно впливає на Німеччину, як на передовій загін Альянсу, який повинен був допомогти НАТО ефективно реагувати на агресію з боку Росії.

"Зобов'язання VJTF можуть бути виконані тільки за допомогою танкового батальйону 104", - йдеться в документі Бундесверу.

Відзначається, що підрозділ знаходиться в Баварії.

Навчання бійців ЗСУ в Німеччині - головні моменти

У лютому 2023 року ЗМІ повідомили, що навчання українських військових роботі з ЗРК Patriot просувається дуже швидко. При цьому українські бійці почали навчання на танках Leopard-2, курс розрахований до кінця березня.

17 лютого повідомили, що 635 українців військових завершили навчання на американській базі в Німеччині.

7 березня стало відомо, що бійці Збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T.

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