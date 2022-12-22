Співробітника BND за рішенням суду вже взяли під варту.

Прокуратура Німеччини арештувала співробітника розвідувальної служби країни (BND) за підозрою у державній зраді - його запідозрили у шпигунстві на Росію.

Ці дані, які спочатку оприлюднили ЗМІ, підтвердили в німецькій прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі Німеччини, на підставі ордера на арешт, був арештований громадянин Німеччини Карстена Л. Співробітника BND вже взяли під варту.

Стверджується, що чоловік, який працює на BND, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності. Однак, про яку саме інформацію йдеться, не повідомляється через державну таємницю.

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За даними німецького видання Spiegel, Федеральна розвідувальна служба Німеччини дізналась про державну зраду одного зі співробітників та ініціювала службове розслідування. Інцидент там сприймають як дуже серйозний.

"Стриманість і розсудливість дуже важливі в цьому конкретному випадку. У випадку з Росією ми маємо справу із суб’єктом по той бік, з безпринципністю та готовністю до застосування насильства", – прокоментував ситуацію керівник BND Бруно Каль.

Як пояснив Spiegel, випадок шпигунства співробітника BND на користь Росії – це рідкість. Останній подібний випадок фіксували в 2014 році.

Російські шпигуни в Європі

Колишній охоронець посольства Великобританії в Берліні Девід Баллантайн Сміт визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії у період роботи в Німеччині. Йому були пред'явлені звинувачення в передачі інформації про осіб, які працюють в посольстві, російським чиновникам і спецслужбам, і в зборі додаткових відомостей про діяльність посольства.

Водночас глава британської контррозвідки МІ-5 Кен Маккаллум заявив, що за час війни РФ проти України по російській розвідувальній мережі за кордоном було завдано найсильнішого удару в сучасній історії.

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