Суд відпустив хлопчика під заставу, почалися заворушення.

У Пакистані натовп мусульман напав на Індуїстський храм через рішення суду, який випустив під заставу звинуваченого у богохульстві восьмирічного хлопчика.

Інцидент стався у місті Бхонг в районі Рахім-Яр-Хан, в провінції Пенджаб, пише Daily Mail.

Натовп вимагав стратити дитину.

Хлопчик з сім'єю знаходиться під державним захистом, так як в провінції тривають заворушення. Для придушення бунту в район перекинули воєнізовані формування.

Читайте такожЧоловік наїхав на сім'ю канадських мусульман: поліція назвала причинуЗа слова рідних дитини, він досі не розуміє, в чому був його злочин та чому його протримали у в'язниці тиждень.

Відомо, що хлопчика затримали минулого місяця. Його звинуватили в тому, що він навмисне помочився на килим в релігійній школі, де зберігаються священні книги. За твердженням мусульманської громади, хлопчик здійснив богохульство, а у Пакистані за таке загрожує смертна кара.

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Автор: Катерина Шварц