Грабіжник був озброєний пістолетом / фото ua.depositphotos.com
У Парижі невідомий на електросамокаті виніс з ювелірної крамниці два мільйони євро.
Про це повідомляє leParisien.
За даними слідства, озброєний пістолетом грабіжник близько 17:10 під'їхав на електросамокаті до ювелірного магазину Chaumet. Погрожуючи зброєю, він увірвався в приміщення, забрав коштовності, після чого зник.
Загальна сума викраденого становить близько двох мільйонів євро.
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