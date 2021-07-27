Озброєний пістолетом грабіжник близько 17:10 під'їхав на електросамокаті до ювелірного магазину Chaumet, забрав коштовності, після чого втік.

У Парижі невідомий на електросамокаті виніс з ювелірної крамниці два мільйони євро.

Про це повідомляє leParisien.

За даними слідства, озброєний пістолетом грабіжник близько 17:10 під'їхав на електросамокаті до ювелірного магазину Chaumet. Погрожуючи зброєю, він увірвався в приміщення, забрав коштовності, після чого зник.

Загальна сума викраденого становить близько двох мільйонів євро.

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Автор: Денис Прядко