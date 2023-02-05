Наразі у Тбілісі обговорюють можливість відновити пряме авіасполучення з країною-агресором попри позицію Європейського союзу.

Європейський союз не виключив застосування санкцій проти Грузії на тлі дискусій щодо можливості відновити авіасполучення с Російською Федерацією.

Як заявив речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано у коментарі Netgazeti, за подібну співпрацю з країною-агресором Євросоюз буде застосовувати санкції.

"Нам відомо про останні дискусії щодо можливого відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією", - сказав він.

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Він попередив країну щодо недоречності розмов відносно відновлення авіасполучення с РФ в обхід категоричної заборони ЄС з цього приводу.

"Євросоюз закликає Грузію приєднуватися до санкцій, застосованих ЄС та іншими країнами проти авіаційної галузі РФ, та зберігати пильність щодо спроб обходити санкції, оскільки санкційний режим передбачає можливість застосування санкцій до тих, хто бере участь або підтримує обхід санкцій ЄС проти Росії", - зазначив Петер Стано.

Ініціатива відновити пряме авіасполучення між РФ та Грузією

25 лютого 2022 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі публічно заявив, що наразі Тбілісі не збирається підтримувати Захід та застосовувати санкції проти Росії. Такої позиції влада Грузії дотримувалася від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Вже 3 квітня 2022 року Гарібашвілі знову нагадав, що економічні обмеження проти РФ нібито не входять в інтереси країни та народу.

19 січня провідні політики Грузії почали робити заяви щодо можливого відновлення авіаційного сполучення між Тбілісі та Москвою. Зокрема, про це заявив голова грузинської провладної партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе. У відповідь речник українського МЗС Олег Ніколенко розкритикував таку ініціативу.

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