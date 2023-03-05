Саакашвілі висловив думку, що теперішня грузинська влада вважає, що якщо його не стане, то вона зможе зберегти правління.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі "абсолютно впевнений", що його кримінальне переслідування на батьківщині відбувається за розпорядженням російського президента Володимира Путіна. Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Bild. Він зазначив, що в цьому Путін зіграв вирішальну роль.

Нагадаємо, в Грузії Саакашвілі відбуває шестирічне ув'язнення за звинуваченням у перевищенні службових повноважень.

Крім того, екс-президент заявив, що його партія "Єдиний національний рух" програла парламентські вибори в 2012 році і втратила владу через масштабну спецоперацію Росії. "Вони дали Іванішвілі (мільярдер, засновник правлячої зараз партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі - ред.) $2 млрд на передвиборчу кампанію", - сказав він, маючи на увазі, що тоді Іванішвілі зміг по-швидкому продати свої активи в РФ.

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Колишній президент звинуватив Іванішвілі в тому, що він здає Грузію Путіну і перешкоджає його поверненню в Україну "на допомогу Зеленському", якого назвав "сучасним Черчіллем". "Він тихо і мовчки передає Грузію Путіну. Але увага навколо мене завадила цьому плану", - зазначив він.

При цьому Саакашвілі уточнив, що перші звинувачення прозвучали, коли він очолив Одеську область і зупинив російську експансію.

Саакашвілі також розповів і про стан здоров'я. Він зазначив, що з жовтня 2021 року схуд зі 120 кг до 60 кг. Крім того, політик заявив, що при насильницькому переведенні в Глданську в'язницю він пошкодив мозок. "Я повністю прикутий до ліжка, часто втрачаю свідомість. Багато хто дивується, як я все ще живий, тому що мій мозок пошкоджений, як показує МРТ. Більшість моїх симптомів пов'язані з отруєнням важкими металами", - пояснив політик.

Саакашвілі висловив думку, що нинішня грузинська влада вважає, що якщо його не стане, то вони зможуть зберегти владу.

Доля Саакашвілі в Грузії

Саакашвілі приїхав до Грузії в жовтні 2021 року і відразу ж був узятий під варту. Нинішня влада країни звинувачує Саакашвілі за кількома статтями, за однією з них він був заочно засуджений до шести років ув'язнення.

З травня 2022 року Сааккашвлі проходить курс лікування від низки ендокринологічних та ментальних захворювань у Тбіліській приватній клініці, де для нього виділена двокімнатна палата з цілодобовою охороною.

У лютому Саакашвілі заявив, що за його поверненням до Грузії могли стояти спецслужби РФ.

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