За словами спікера парламенту, Захід став "більш тверезим" у своєму ставленні до РФ.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що бачить перспективу для деокупації територій країни.

Як повідомляє "Новости-Грузия".

За його словами, у Грузії давно казали про ризики для міжнародної безпеки, які створює Росія, але політики на Заході не вірили в це.

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У спікера спитали, чи потрібно починати нову дискусію щодо деокупації Грузії у зв’язку з розвитком подій в Україні. Папуашвілі відповів, що зараз Європа й колективний Захід стали "більш тверезими" і це дає сподівання "покласти край окупації".

"Зараз багато іноземних політиків з жалем говорять про те, про що грузинський народ говорив роками - про ризики, які створює Росія з точки зору світової безпеки й особливо регіональної безпеки. У це не вірили, поки ризик не наблизився до кордонів Європи. Добре, що зараз це сприймають з іншої перспективи", - наголосив політик.

Він додав, що нове усвідомлення цих ризиків також відкрило для Грузії перспективу членства у ЄС.

Папуашвілі зазначив, що одна з цілей грузинської влади - покласти край окупації, і також, "для нас і наших абхазьких і осетинських сестер і братів — повернути одне одного".

"Це політика, яку "Грузинська мрія" провадить останні 10 років, і саме це забезпечує мир у нашій країні", - підсумував спікер.

Окупація Грузії

Наразі на території Грузії існують Республіка Південна Осетія та Абхазія.

Південна Осетія - це самопроголошена держава в Закавказзі, визнана п'ятьма країнами ООН (Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру, Сирія) і сімома невизнаними або частково визнаними державами.

З початку XX століття Південна Осетія є регіоном проживання осетин, за часів окупації Грузії СРСР на її території була Південно-осетинська автономна область, частина Грузинської РСР. Осетини також населяють Північну Осетію - регіон Північного Кавказу у складі Російської Федерації.

Сучасна Грузія де-факто втратила контроль над Південною Осетією, де російська окупаційна влада з місцевими колаборантами й проголосила Республіку.

Обидва регіони більшість країн світ визнають у складі Грузії. Вони були окуповані Росією у 2008 році.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на грузинських територіях колаборанти заговорили про приєднання до Росії. Однак вже у травні вони передумали проводити референдум.

У липні президент Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила Російську Федерацію в анексії частини Абхазії. Це сталося після розголошення "угоди" про передачу в користування ФСБ РФ на 49 років "держдачу" в Бічвінта.

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