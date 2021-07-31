Розслідування обставин загибелі туристки продовжується.

У горах Піренеїв знайшли рештки загадково зниклої британської тревел-блогерки Естер Дінглі.

Про це пише CNN.

Востаннє 37-річну жінку бачили у листопаді – британка відправилась в одиночний триденний похід у гори, проте до родини так і не повернулася.

Відтоді французька та іспанська поліція обшукала район, куди, імовірно, повинна була податися туристка. Її партнер по зйомках Деніел Колегейт пройшов сотні кілометрів, сподіваючись віднайти її сліди.

Читайте такожУ Британії оголосили вирок серійному вбивці котівПроте благодійна організація LBT Global, що допомагає сім’ям зниклих безвісти, повідомила днями родичам про знайдені рештки у Піренеях, які, згідно з даними ДНК-аналізу, належать Естер.

Матір та хлопець блогерки відповіли, що відтепер маленька надія знайти заблукалу живою зникла. Родина подякувала пошуковим групам за їхню підтримку, проте пошуки на цьому не зупинять.

"На даному етапі, коли знайдена тільки одна кістка і немає ніяких слідів обладнання, одягу поблизу (територію пильно обстежували ще кілька днів), деталі того, що трапилось, все ще залишаються невідомими", – йдеться у заяві сім’ї загиблої.

Рятувальники продовжать шукати рештки Естер – тепер за допомогою дронів.

Розслідування обставин загибелі жінки тільки на початковому етапі, зазначили у LBT Global.

Естер Дінглі мандрувала Європою в автофургоні з Колегейтом з 2014 року. Пара розповідала про свої пригоди у соціальних мережах.

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Автор: Яна Ставська