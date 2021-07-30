Ян Гордієнко розкритикував місцеву владу за небажання вкладати гроші в розвиток міста.

Відомий український блогер-мандрівник Ян Гордієнко розкритикував відпочинок в Одесі. Він вказав на жахливі дороги, кошмарний сервіс та захмарні ціни.

Своїм враженням українець поділився в Instagram.

"У цей приїзд відчуття від міста жахливі. Про божевільні ціни та повну відсутність сервісу у зв'язку з нескінченним потоком людей я думаю всі в курсі. Але ось Муніципальний розвиток міста залишився десь у двохтисячних. Жахливі дороги як для авто, так і пішоходів. Про самокати я взагалі мовчу, їздити тут взагалі неможливо", - розповів Гордієнко.

При цьому він вказав, що в місті немає пандусів для людей з інвалідністю, а стан дерев залишає бажати кращого. Крім того, мандрівник вказав на повну відсутність загального дизайну, "пекельний колгосп та повний несмак".

Читайте такожБільшість пляжів в Одеській області заборонені для купання, особливо в Затоці - ДержекоінспекціяЗа його словами, місто могло б стати другою Барселоною, якби в його розвиток вкладали б гроші.

"Всі ліплять свої кіоски та тонну реклами. Підсумок: це ганьба для місцевої влади, тому що Одеса — неймовірно багате місто, і, якби гроші не йшли повз, це був би дуже гідний курорт, який можна порівняти з Барселоною ", - підсумував блогер.

Як раніше повідомляв УНІАН, блогерка з ніком tania_nosevuch, у якої понад 200 тисяч підписників в Instagram, у жартівливому відео порекомендувала українцям і гостям країни відпочинок в Одесі. Дівчина зайшла в море і звідти, посеред водоростей, "прорекламувала" одеські пляжі.

Автор: Анастасія Горбачова