У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму, сказав заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

У місті Мальборк, що на півночі Польщі, за вказівкою Інституту національної пам’яті, було знесено пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році.

Про це повідомляє видання Nasze Miasto.

Жителі Мальборка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловилися за знесення радянського пам’ятника, але процес затримало те, що він був внесений до воєводського реєстру, тому міг бути прибраний лише за рішенням влади воєводства.

Після цього Інститут національної пам’яті обрав підрядника для демонтажу, який сьогодеі за кілька годин зніс монумент. Було знищено всі елементи пам’ятника включно з радянською зіркою.

"Можна говорити про історичний момент, бо це кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чи радянського імперіалізму", – прокоментував заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

За його словами, рішення про те, що звести на місці радянського пам’ятника, ухвалюватиме громада Мальборка спільно з Інститутом національної пам’яті. Ймовірно, йтиметься про монумент пам’яті жертв нацистського чи радянського тоталітарного режимів.

Як зазначає польське видання, не всі жителі Мальборка схвалили знесення пам’ятника, оскільки побоюються, що Росія у відповідь буде ліквідувати монументи, пов’язані з польською історією, зокрема в Катині.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня у РФ польські прапори були зняті з меморіалу в Катині і меморіалу в Мєдному у Тверській області. Польський консул у російському Смоленську звернувся до влади країни з вимогою пояснити, чому це сталося.

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