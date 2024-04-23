Парламент ухвалив закон, яким наближає вищу освіту до європейських стандартів.

Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон, яким вдосконаюється освітній процес у вищій освіті України .

За ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті" ( реєстраційний номер 10177) проголосувало 306 народних депутатів.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначає, що цей закон є складовою комплексної трансформації системи вищої освіти заради підвищення якості навчання в університетах.

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"Ключова ідея цього закону - створити більше можливостей і дати більше свободи студентам. Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання, завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні", - наголосив він.

За його словами, якщо на момент вступу людина ще не визначилася зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань, а вже після першого курсу ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або й надалі здобувати міждисциплінарну освіту.

Міністр зазначає, що також закон дає можливість студентам-контрактникам самостійно визначати тривалість навчання в університеті. "Хтось зможе завершити 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС (одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для здобуття визначених результатів навчання, яка становить 30 академічних годин повного навчального навантаження студента – УНІАН) за 6-8 років". – наголосив Лісовий.

Мініст зазначає, що закон посилює автономію університетів, оскільки вони зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. За його словами, стандарти вищої освіти оновлюватимуться впродовж наступних місяців. В цих стандартах з’явиться більше вибірковості, що зрештою збільшить конкуренцію в університетах – кращі викладачі з інноваційними курсами отримають більше можливостей, а студенти — вищу якість.

"Для регульованих, таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Адже для цих спеціальностей передбачені державні кваліфікаційні іспити", - зазначає Лісовий.

При цьому підкреслив, що ухвалений закон наближає Україну до європейських стандартів вищої освіти.

Народний депутат України Наталія Піпа зазначає, що через рік після припинення воєнного стану в Україні студенти отримають можливість індивідуально обрати освітні програми, вид та форми навчання.

Вона повідомила, що заклади вищої освіти України зможуть самостійно розробляти та реалізовувати освітні програми. "Також визначено алгоритм визнання результатів попереднього навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти", - зазначає Піпа.

Освіта в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у січні 2024 року Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що в Україні за останні 15 років кількість студентів скоротилася майже вдвічі, тому число закладів вищої освіти (ЗВО) зменшать шляхом об’єднання.

Він підкреслив, що ЗВО, які приєднуються до більших вишів, збережуть певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, "не розчиняючись" у виші, до якого приєднуються.

Лісовий пояснив, що об’єднання вишів буде відбуватися диференційовано.

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