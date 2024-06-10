Унаслідок вибуху на польському підприємстві виникла пожежа.

У Польщі на території Свентокшиського воєводства (південь держави) у місті Скаржисько-Каменна пролунав вибух на заводі Mesko, який займається виробництвом зброї та боєприпасів. Унаслідок інциденту загинув співробітник підприємства, якому було 59 років.

Вибух трапився у центрі ракетного палива, який кілька років тому ввели в експлуатацію, розповіла очільниця заводу Ельжбета Шренявська RMF FM. Після вибуху виникла пожежа. Журналісти дізналися, що є не лише жертва, а й одна особа постраждала.

Всередині центру до вибуху знаходилися три особи, одна з них сама вибралася з приміщення, а двом іншим надавали допомогу, й одну людину не змогли врятувати. Причина вибуху встановлюється.

Відео дня

Важливі новини - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, у Польщі в травні виникли низка серйозних пожеж, зокрема, у Варшаві згорів торговельно-розважальний центр, і було серйозне займання в автопарку біля міста Катовіце.

Пізніше польський прем'єр Дональд Туск повідомив, що на теритої держави затримані дев'ять осіб, яких підозрюють у диверсіях на замовлення Росії. За його словами, серед аретованих є білоруси, поляки та українці.

Довідка УНІАН. Mesko є найбільшим польським виробником ракет і боєприпасів. На заводі у місті Скаржисько-Каменна виробляють, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та Grom.

Вас також можуть зацікавити новини: