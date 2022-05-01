Навчання заплановані на період з 1 по 27 травня.

Збройні сили Польщі заявили в неділю про початок військових навчань за участю тисяч солдатів НАТО.

Це регулярні навчання, спрямовані на підвищення безпеки східного флангу Альянсу, але вони проводяться в цьому році, коли поблизу вирує війна Росії проти України.

У зв'язку з цими обставинами польські військові в неділю звернулися до громадськості із закликом не публікувати інформацію або фотографії колон військової техніки, які, як очікується, будуть рухатися по країні в найближчі тижні.

У заяві польської армії говориться, що 18 000 солдатів з більш ніж 20 країн беруть участь у навчаннях Defender Europe 2022 і Swift Response 2022, які проходять в Польщі та восьми інших країнах.

Навчання заплановані на період з 1 по 27 травня.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія відправить на навчання в Європі близько 8 тисяч своїх солдатів, щоб продемонструвати "солідарність і силу".

У період з квітня по червень Великобританія проведе одне з найбільших з розгортань військ з часів Холодної війни. Близько 8 тисяч британських солдатів, десятки танків і більше 100 бойових броньованих машин будуть розміщені в країнах Європи - від Фінляндії до Північної Македонії.

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