На місці падіння працюють рятувальники.

У понеділок, 17 липня, неподалік від польського міста Нови-Двур-Мазовецькі пасажирський літак впав на ангар, в якому люди ховалися від негоди.

Відомо, що краху зазнав літак Cessna 208, що використовувався для стрибків з парашутом, пише tvn24. П'ятеро людей загинули на місці - пілот та люди, які опинилися в ангарі. Відзначається, що на місці продовжують працювати рятувальники та медики.

"Літак типу Cessna, заходячи на посадку в поганих погодних умовах, врізався в ангар, в якому знаходилися люди. У катастрофі брали участь 14 осіб. Загинуло п'ятеро людей, поранено п'ять, четверо не постраждали. На місці події працюють десять пожежних розрахунків", - йдеться в повідомленні.

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Медики повідомили, що загинув пілот і люди, які перебували в ангарі. Одна людина знаходиться в дуже важкому стані і одна - у важкому.

Авіакатастрофи: останні новини

Нагадаємо, раніше у Непалі розбився літак, що прямував з Катманду в Покхару. Почалася пожежа, рятує тіло не менше 68 пасажирів.

Цієї весни в Швейцарії зазнав аварії літак з трьома людьми на борту. Рятувальні роботи ускладнило те, що він впав у горах.

У травні в Іспанії розбився винищувач F-18, що виконував показово-тренувальний політ. Пілот зміг катапультуватися, він потрапив до лікарні.

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