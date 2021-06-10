Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна запланована у Женеві 16 червня.

Речниця Білого дому Джейн Псакі зазначила, що президент США Джо Байден завжди відвертий у питаннях, які його турбують найбільше, коментуючи згадку про його вираз щодо Путіна-«вбивці».

Про це вона заявила на черговому брифінгу, коли Джо Байден вирушив у своє перше закордонне турне – до Європи.

У Псакі, зокрема, поцікавилися, чи буде Байдену ніяково зустрічатися з Путіним у Женеві 16 червня після того, як він назвав російського президента «вбивцею».

Речниця Адміністрації Байдена зазначила, що американський глава знає Путіна давно.

Читайте такожЄвропарламент хоче вивчити "роль Росії" в примусовій посадці літака в Мінську«Він (Байден – ред.) ніколи не стримувався у висловленні своїх побоювань чи проблем, коли це не відповідало демократичним цінностям, і він, безумовно, буде відвертий на цій зустрічі», – зазначила Псакі.

Вона додала, що йдеться про відносини між країнами, а не особисту дружбу.

«Але справа не у дружбі. Справа не в довірі. Мова про те, що в інтересах Сполучених Штатів. І, на наш погляд, це веде до стабільніших і більш передбачуваних відносин», – наголосила Псакі.

Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна запланована у Женеві 16 червня. Сьогодні американський глава прилетів до Великої Британії, де вже встиг виступити з промовою і попередженням для росіян.

Планується, що лідер США зустрінеться з керівництвом ЄС, відвідає саміти НАТО і G7. Це перша закордонна поїздка Байдена у статусі президента.

17 березня в інтерв’ю телеканалу ABC News Джо Байден погодився з ведучим, що вважає Путіна вбивцею. Він сказав, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів.

Байден зауважив, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про «Путіна-вбивцю» Росія відкликала на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

Сам Путін згодом відповів Байдену дитячою приказкою: «Хто обзивається – сам так і називається».

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Автор: Яна Ставська