МЗС Росії пригрозло розірвати відносини з США у разі конфіскації заморожених активів.

Росія готова розірвати дипломатичні відносини з США, якщо Вашингтон вирішить конфіскувати російські активи або зробить ставку на військову ескалацію в Україні, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв, і США не повинні мати ілюзію, якщо вона у них існує, що Росія, що називається, тримається обома руками за дипвідносини з цією державою", - підкреслив Рябков в інтерв'ю російському "Інтерфаксу".

За його словами, дипломатичні відносини - це "не якийсь тотем, якому потрібно поклонятися, це не священна корова, яку всі бережуть". Однак "ініціативно йти на їх злам" Москва не збирається, оскільки США і Росія відіграють "центральну роль" у підтримці міжнародної безпеки і стратегічної стабільності, зазначив Рябков.

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Можливість конфіскації заморожених російських активів

Заява заступника голови МЗС РФ прозвучала на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США Джо Байдена, зіткнувшись з проблемами з питання виділення допомоги Києву в Конгресі, почала термінові переговори з союзниками про використання заморожених російських активів для військової допомоги Україні.

Відповідні переговори з владою Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії останнім часом прискорилися, тому що в США хочуть розробити стратегію до 24 лютого 2024 року - другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Йдеться про приблизно 300 мільярдів доларів російських активів.

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