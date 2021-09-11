Причиною вибуху став витік газу.

У двоповерховому житловому будинку Липецької області вночі прогримів вибух. Унаслідок інциденту травмовані шестеро росіян, двоє загинули.

Про це повідомляє РИА Новости.

Після вибуху обвалився один під’їзд, пожежі не було.

Попередньо, серед травмованих є одна дитина. У всіх травми середнього ступеня тяжкості.

Читайте такожУ мережі назвали причину масового отруєння росіян магазинним кавуномПід завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих – жінки 1971 року народження й 11-річної дівчинки.

Усього в домі прописані 47 людей, але не всі там проживали. Як зауважили місцеві чиновники, будівля збудована у 1970 році і не була аварійною.

Місце трагедії розчищали близько 260 людей і 58 одиниць техніки.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

У мережі пишуть, що причиною вибуху став витік газу. За оновленою інформацією, знайшли тіло третього загиблого.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня стався потужний вибух у житловому домі під Москвою. Жертвами вибуху стали щонайменше дві людини, кількість постраждалих зросла до 8. За однією з версій, причиною вибуху могло стати використання газу для опалення квартири.

А у Казахстані сталися вибухи на складі боєприпасів. Вибухи слідували за пожежею на військовому об’єкті, де зберігалися вибухонебезпечні речовини інженерського призначення. 32 людини госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова