Російський посол повідомив, що РФ може звернутися до нідерландського Верховного суду.

Російська Федерація може звернутися до касаційного суду, щоб уникнути передачі Україні "скіфського золота" за рішенням нідерландського суду.

У РФ є можливість звернутися до Верховного суду Нідерландів, який є касаційним, сказав російський посол в Нідерландах Олександр Шульгін під час брифінгу, пише "РИА Новости".

За його словами, російська сторона може поборотися за артефакти в суді, поки їх ще не передали українській державі.

Читайте такожРосія здатна затягнути повернення "скіфського золота" Україні ще на півтора року – Малюська"...Експонати звідси, з Голландії, нікуди не йдуть, вони досі тут залишаються, у нас є ще можливість звернутися до касаційного суду, яким є Верховний суд Голландії", – сказав дипломат.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня вирішив, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", потрібно повернути Україні.

Таке рішення можна оскаржити в нідерландському Верховному суді.

Проблема з поверненням "скіфського золото": що потрібно знати

На початку лютого 2014 року в археологічний музей Алларда Пірсона, розташований в Амстердамі, для експонування в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" привезли колекцію з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником. Експонати називають "скіфським золотом".

Після захоплення Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама вирішив, що "скіфське золото" необхідно повернути українській стороні.

У російському Міністерстві культури наполягали на тому, що експонати мають передати у власність РФ.

Автор: Екатерина Присяжнюк