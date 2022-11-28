Він розбився у полі, приблизно за 300 метрів від дороги.

У Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66.

На борту перебували два брати: Олександр та Дмитро Курильови. Чоловіки загинули на місці, повідомляє Telegram-канал Mash.

Зазначається, що 25 листопада вони полетіли на мисливство й 27-го - планували повернутися додому.

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54-річний Олександр був заслуженим майстром спорту з літакового спорту та чемпіоном світу з вищого пілотажу. Саме він керував гелікоптером, коли той розбився в полі, приблизно за 300 метрів від дороги.

Авіакатастрофи в РФ

З початку вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти агресора, у РФ збільшилась кількість авіакатастроф.

Так, 9 жовтня 2022 року в Ростовській області з невідомих причин впав російський винищувач Су-24.

17 жовтня в Єйську (Краснодарський край) військовий літак впав на житловий будинок у спальному районі міста. Тоді загинули 15 осіб.

Наприкінці жовтня в Псковській області РФ вибухнули два вертольоти Ка-52 "Алігатор".

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