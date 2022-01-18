Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова

У російському СІЗО-1 в місті Ростов-на-Дону, де незаконно утримуються 33 українських політв'язні, через порушення санітарних норм стався спалах COVID-19 та корости.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової з посиланням на інформацію від адвоката українських громадян.

"У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримуються 33 українських політв'язнів, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри", - йдеться у дописі.

Денісова наголосила, що від початку пандемії COVID-19 систематично вимагає від країни-окупанта забезпечити засобами індивідуального захисту наших співгромадян у місцях позбавлення волі.

"Втім, звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв'язнів на стан здоров'я", - констатувала вона.

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"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також фахову лікарську допомогу, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - написала Денісова.

Вона також звернула увагу на те, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на РФ є "вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Людмила Денісова розповіла про "вкрай критичний" стан здоров'я 70-річного українця Віталія Атаманчука, якого незаконно утримують на окупованому Донбасі.

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