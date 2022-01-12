Стан здоров'я нашого земляка швидко погіршувався через перелом, поділилася омбудсмен.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє про "вкрай критичний" стан здоров'я 70-річного українця Віталія Атаманчука, якого незаконно утримують на окупованому Донбасі.

Як вона повідомила у своєму Telegram-каналі, стан здоров'я Атаманчука, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32, стрімко погіршується через перелом стегна, який стався у березні 2021 року за невідомих обставин.

"Замість потрібної хірургічної операції йому наклали на три місяці фіксатор, внаслідок чого кістка неправильно зрослася. Тепер чоловік може пересуватися лише за допомогою "ходунків". У такому віці неправильне лікування перелому може призвести до летальних наслідків", – зазначила Денісова.

Читайте такожТретій за рахунком полон, постійні тортури: активіст спробував вбити себе у "СІЗО ДНР"За її словами, в Атаманчука також діагностовано ішемічну хворобу серця, захворювання Бехтерева, яке прогресує та будь-якої миті може спричинити параліч.

Водночас ліки, які йому передає донька, українець вчасно не отримує.

Омбудсмен наголосила, що до Атаманчука, як і до інших незаконно утримуваних осіб, окупаційна влада не допускає представників міжнародних гуманітарних місій.

"Такі дії стосовно громадян України Віталія Атаманчука є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права.... Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Віталія Атаманчука, сприяти у забезпеченні... кваліфікованою медичною допомогою", – закликала вона.

Денісова також звернулася до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер із проханням особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

"Враховуючи критичний стан здоров'я Віталія Атаманчука, наполягаю на його негайному звільненні", – заявила омбудсмен.

Нагадаємо, ввечері 4 вересня 2018 року до будинку Атаманчуків у тимчасово окупованому Донецьку увірвалися люди у балаклавах та військовій формі без розпізнавальних знаків. Після обшуків чоловіка разом з дружиною та сином вивезли у донецький ізолятор тимчасового тримання, де катували та піддавали психологічному тиску.

Через 30 діб жінку із сином відпустили, а Віталій Атаманчук до цього часу залишається у полоні.

ЗМІ писали, що жінка пережила інсульт, а син після катувань у полоні помер.

7 жовтня 2019 року "Верховний суд ДНР" незаконно засудив Атаманчука до 17 років ув’язнення за нібито "шпигунство на користь України".

Наприкінці 2020 року було відомо, що на захопленій частині Донбасу у полоні знаходилися щонайменше 234 громадянина України.

Вас також можуть зацікавити новини: