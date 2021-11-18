Зловмисник помер від раку легенів

Одне з найгучніших пограбувань банку у США розкрили через 50 років. Злочинець сам зізнався у скоєному.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

У липні 1969 року 20-річний хлопець Теодор Конрад уявив себе героєм фільму про грабіжників та викрав з банку в Клівленді 215 тисяч доларів, а це в еквіваленті на сьогодні – 1,7 мільйона доларів. Діяв грабіжник непрофесійно, але працювавши касиром у банку йому вдалося засунути кругленьку суму в паперовий пакет й сховатися. Пограбування сталося в п'ятницю й до понеділка ніхто не знав про зникнення грошей.

Конрад став одним з найбільш розшукуваних втікачів в країні. І тільки зараз поліції вдалося встановити його особу. Переховувався Конрад в Бостоні, змінивши ім'я Томас Ренделл.

Читайте такожЗ бомбами та заручниками на дахах авто: у Бразилії банда влаштовувала масштабне пограбування (відео)Виявилося, що про майбутній злочин він розповідав друзям, а надихнувся фільмом "Справа Томаса Крауна", де головний герой вкрав понад 2 мільйони доларів. Будинок грабіжника знаходився поруч з місцем, де знімали цей фільм. Справа залишалася нерозкритою до минулого тижня.

За всі десятиліття він не викликав жодної підозри та був відмінним сім'янином й дружив з місцевими поліцейськими. В результаті злодій зізнався в пограбуванні самостійно. Його передсмертну записку опублікували некрологом, де він написав своє справжнє ім'я та дату народження. Він помер від раку легенів у віці 71 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Миколаєві затримали грабіжника, який, злякавшись камер відеоспостереження на АЗС, передумав здійснювати пограбування і втік.

Автор: Анастасія Горбачова