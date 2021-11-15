У центрі Миколаєва сталася невдала спроба пограбування АЗС.

У Миколаєві затримали грабіжника, який, злякавшись камер відеоспостереження на АЗС, передумав скоювати пограбування й утік.

Про це повідомляє прес-служба поліції області, публікуючи відео інциденту, який стався вночі на проспекті Центральному. Там зловмисник у медичній масці та капюшоні через віконце погрожував працівниці АЗС ножем і наказав віддати гроші. Та у відповідь попередила, що все знімається на відео, через що він раптово втік. Вранці 29-річного невдаху-грабіжника затримали правоохоронці.

"Поліцейські вже вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до семи років ув’язнення. Слідство клопотатиме у суді про обрання чоловіку запобіжного у заходу у вигляді арешту", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, під Києвом чоловік вкрав у сусіда по палаті гроші на операцію, поки тому її робили.

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Автор: Віолетта Орлова