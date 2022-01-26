Судно затонуло у вихідні, але про це стало відомо лише зараз.

У США 39 людей зникли безвісти через катастрофу на воді. У штаті Флорида сталася кораблетроща.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, судно затонуло у вихідні, але про це стало відомо лише зараз. Місцеві рибалки знайшли у воді чоловіка, якому вдалося вижити. Його особу поки що не встановили.

Врятований очевидець катастрофи розповів, що пам'ятає про трагедію на воді. За його словами, група людей плила на кораблі до США з Багамських островів.

Судно потрапило у шторм. На жодному з пасажирів не було рятівного жилета. Люди опинилися у воді. Чи вдалося їм вижити - нині не зрозуміло.

Читайте такожПід Прагою через сніговий шторм зіткнулися десятки машин (відео)Між тим американські чиновники підозрюють, що затонулий під час катастрофи човен був частиною великої мережі з контрабанди людей. Зниклих безвісти людей досі шукають. Берегова охорона вже задіяла кораблі та літаки. Проте нині пошуки не дають результатів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на обриві Ніагарського водоспаду застрягло авто. Водолази берегової охорони США витягли з нього тіло жінки.

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