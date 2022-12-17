США вважають, що Росії набагато важче виробляти всередині країни все необхідне для ведення війни.

У США вважають, що санкції вже вплинули на російську економіку і тому Кремль відчуває нестачу коштів на ведення війни.

"Ми вважаємо, що Росія витратила понад $ 80 млрд тільки в перші місяці цієї війни. І, на додаток, можна бачити скорочення в бюджеті. Вони нещодавно втратили свій найцінніший ресурс - можливо до 900 тисяч росіян виїхали з країни через мобілізацію, санкції та війну", - зазначив координатор з санкційної політики Держдепу США Джеймс О'Брайен.

За його словами, з $630 млрд російських коштів на банківських рахунках, $300 млрд заморожені і Росія витрачає решту.

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Також США вважають, що Росії набагато важче виробляти всередині країни все необхідне для ведення війни, як і імпортувати цю продукцію - станом на вересень імпорт напівпровідників впав на 70%.

Вашингтон вважає, що в найближчі роки економіка РФ скоротиться мінімум на 16%, а до 2030 року - на 20%.

Санкції проти Росії: подробиці

15 грудня ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, введених у зв'язку з військовою агресією РФ в Україні.

Сполучені Штати Америки ввели обмежувальні заходи проти одного з найбагатших російських олігархів Володимира Потаніна, близького соратника президента Російської Федерації Володимира Путіна.

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