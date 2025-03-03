Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після перепалки в Білому домі не хоче, аби український лідер Володимир Зеленський пішов у відставку.
"Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", – сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік про Трампа в інтерв'ю CNN.
Говорячи про потенційні наступні кроки адміністрації Трампа та можливість припинення допомоги Україні, американський міністр сказав:
"Він (Трамп, – ред.) точно розгляне це питання. Він буде ретельно обмірковувати, що робити і як реагувати".
За його словами, президент США "збирається з'ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії, і які інструменти він може використати щодо України, щоб посадити їх за стіл переговорів".
Дональд Трамп і Володимир Зеленський
3 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчергове накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського. Цього разу – за слова про те, що до завершення війни ще "дуже, дуже далеко". За словами американського лідера, Зеленський нібито не хоче припинення війни.
Раніше він називав Зеленського "диктатором без виборів", а коли його за це спитали кілька днів потому, Трамп вдав, що не розуміє, про що мова. Він сказав, що "не може повірити", що говорив таке про Зеленського.