42-річного громадянина Китаю затримали в Бельгії в 2018 році після розслідування ФБР.

У середу, 16 листопада 2022 року, федеральний суд США в Цинциннаті виніс вирок громадянину Китаю Сю Яньцзюню, який займався шпигунством. Чоловіка засудили до 20 років ув’язнення.

Як повідомляє Міністерство юстиції США, 5 листопада 2021 року федеральні присяжні в Цинциннаті визнали китайця винним у змові з метою економічного шпигунства, змові з метою крадіжки комерційної таємниці, спробі економічного шпигунства та спробі викрадення комерційної таємниці кількох авіаційних і аерокосмічних компаній США.

Прокуратура вимагала суд позбавити чоловіка волі на 25 років. У такий спосіб цей випадок хотіли зробити пересторогою для інших потенційних зловмисників. Однак захисники громадянина Китаю заявили що такий вирок є жорсткішим за ті, що призначалися іншим людям за аналогічні злочини.

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Відомо, що 42-річного громадянина Китаю затримали в Бельгії в 2018 році після розслідування ФБР. Починаючи принаймні з грудня 2013 року, він працював на викрадення комерційної таємниці підприємств в Сполучених Штатах і за кордоном. Ішлося про ті компанії, які визнані лідерами в галузі авіації.

В американському Мін’юсті наголошують, що все це він робив від імені уряду Китайської Народної Республіки. Водночас ще в 2021 році Міністерство закордонних справ Китаю назвало звинувачення проти Сю "чистою вигадкою".

Боротьба зі шпигунами

В Німеччині зросла активність іноземних розвідок, зокрема російських і китайських. Голова Служби військової контррозвідки Німеччини Мартіна Розенберг зазначила, що активність іноземних шпигунів на території Німеччини була високою ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Крім того, колишній охоронець посольства Великобританії в Берліні Девід Баллантайн Сміт визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії в період роботи в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що Федеральний уряд видав в’їзну візу до Німеччини підозрюваному у шпигунстві на користь Росії. Внутрішня перевірка встановила, що попередження щодо цієї особи було пропущено через помилку. Візу зрештою визнали недійсною.

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