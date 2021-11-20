Батьку дівчинці звинувачення не висували, оскільки його причетність до злочину не підтверджена.

Жінка зі штату Індіана (США) змусила свою неповнолітню 13-річну доньку вийти заміж за 27-річного чоловіка. У четвер в суді округу Аллен їй були висунуті звинувачення у продажі дитини.

Про це повідомляє ABC News.

Також звинувачення були висунуті 27-річному Зі Кді Я – у сексуальних домаганнях і зневазі до опікунства. Обох арештували.

Офіцери поліції прибули на святкову вечірку після одруження за викликом друга неповнолітньої. Дорослі заперечували, що це – весілля, стверджуючи, що це були "всього лише заручини".

Читайте такожПрийшов до школи й поцілував чужу дитину: у Польщі судитимуть українця, який "скучив" за своїми дітьмиКоли ж копи поговорили з дівчинкою наодинці, дитина відповіла, що всього за 7 днів до весілля її батьки підписали документи бірманською мовою про одруження.

Чоловік дав неповнолітній золотий браслет, намисто і близько 2 тисяч доларів готівкою, які вона передала батькам. На той момент вона вже вважалася "заміжньою", переїхала до свого чоловіка і була змушена ділити з ним ліжко.

Дорослий намагався вступити з дитиною у сексуальний контакт, цитуючи Біблію.

27-річний "молодий" підтвердив згодом, що вечірка була присвячена заручинам і весіллю, проте заперечував, що займався зі своєю "нареченою" сексом.

Водночас матір дівчинки заявляла, що її донька мала вийти заміж тільки тоді, як тій виповниться 18 років, а отримані 2 тисячі доларів, нібито, повинні були піти на оплату вечірки, купівлю їжі та косметики.

Батьку дівчинці звинувачення не висували, оскільки його причетність до злочину не підтверджена.

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Автор: Віолетта Орлова