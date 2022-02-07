Поліція попередила, що кожен, хто спробує надати матеріальну підтримку демонстрантам, може бути заарештований.

Мер міста Оттава Джим Уотсон оголосив у канадській столиці надзвичайний стан через протести проти карантинних заходів.

"Оголошення надзвичайного стану відображає серйозну небезпеку і загрозу безпеці жителів, яку створюють триваючі демонстрації, і підкреслює необхідність підтримки з боку інших юрисдикцій та урядових відомств", - йдеться в повідомленні на сайті міста.

Тисячі протестувальників знову зібралися в Оттаві цими вихідними, приєднавшись до сотні інших демонстрантів, які залишилися з минулих вихідних, передає AP News.

При цьому чимало жителів міста незадоволені постійним шумом через гудки машин і перебоями в русі транспорту. Вони побоюються, що протестам не буде кінця, адже начальник поліції вже назвав їх "облогою", з якою він не впорався.

Тим часом так званий "Конвой вантажівок свободи" отримав чималу підтримку республіканців США, зокрема, колишнього президента Дональда Трампа. Він назвав прем'єр-міністра Джастіна Трюдо "вкрай лівим божевільним", який "зруйнував Канаду божевільними COVID-правилами".

Протестувальники заявили, що не підуть, поки не будуть зняті всі обмеження, пов'язані з COVID-19. Вони також закликають до відставки уряду Трюдо, хоча він несе відповідальність лише за кілька заходів, а більшість ухвалювала місцева влада.

Поліція Оттави своєю чергою попередила, що кожен, хто спробує надати матеріальну підтримку демонстрантам, наприклад, бензином, може бути заарештований.

За даними правоохоронців, станом на неділю, 6 лютого, у зв'язку з демонстрацією було порушено понад 60 кримінальних справ - в основному за крадіжки, псування майна, злочини на ґрунті ненависті. Сім осіб заарештовано.

Раніше УНІАН писав, як у суботу, 29 січня, колона з тисяч далекобійників та інших протестувальників зібралася біля парламентського пагорба у столиці Канади, Оттаві, щоб закликати до скасування обов'язкової вакцинації проти COVID-19 та інших обмежень в галузі охорони здоров'я.

Тоді прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо разом з сім'єю вивезли з їхнього будинку, розташованого приблизно за чотири кілометри від епіцентру протесту. У канцелярії не розкривали місцеперебування політика з міркувань безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: