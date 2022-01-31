Голова Верховної Ради знову повторив тезу про необхідність запровадження в парламенті онлайн-голосування.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про підготовлені секретні пакети для народних депутатів на випадок запровадження в Україні особливого періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи є план дій із забезпечення роботи Верховної Ради на випадок якихось надзвичайних ситуацій.

"Ми готові до розвитку подій, які встановлено законодавством України, зокрема мова йде про те, коли може бути в Україні введено особливий період. Звичайно, план є", - сказав голова парламенту.

Стефанчук знову повторив тезу про необхідність запровадження у Верховній Раді онлайн-голосування.

За його словами, на сьогодні така практика існує в усіх парламентах світу, крім України. Як зауважив спікер, навіть у британському парламенті, який вважається найконсервативнішим у світі, є процедура, за якою парламентарі можуть ухвалювати деякі рішення за допомогою системи віддаленого голосування. Він наголосив, що переконуватиме народних депутатів ухвалити рішення щодо запровадження у Верховній Раді онлайн-голосування.

На запитання журналістів, чи є план дій для депутатів у разі зникнення інтернету і стільникового зв’язку, Стефанчук сказав, що є пакети для депутатів "під секретним режимом".

За словами спікера, якщо зникає зв’язок, то депутат відкриває пакет, і там розписана покрокова інструкція його дій. Також у цих документах йдеться, коли депутати мають збиратися в парламенті та "на якому місці".

При цьому Стефанчук зазначив, що не може розголошувати будь-яких деталей, оскільки це секретна інформація, а він ставив підпис під документами щодо нерозголошення таких даних.

Читайте такожНа COVID-19 захворіли 28 нардепів: Рада може змінити план роботиЯк повідомляв УНІАН, раніше Руслан Стефанчук розповів, що в українському парламенті напрацьовано всі можливі варіанти роботи, зокрема, у випадку можливої агресії з боку Росії.

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