В останні кілька днів про загрозу теракту на АЕС говорять особливо багато.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг ухилився від відповіді на питання, як Альянс реагуватиме у разі підриву росіянами Запорізької АЕС. Це сталося на прес-конференції в Брюсселі, присвяченій підготовці до прийдешнього саміту НАТО.

Так, один з журналістів запитав, чи буде аварія або саботаж на Запорізькій АЕС підставою для застосування 5 статті договору про колективну оборону НАТО, якщо радіація з пошкодженої АЕС добереться до території однієї з країн Альянсу.

"В першу чергу потрібно враховувати, що війни за своєю природою небезпечні і непередбачувані. Ми дуже уважно моніторимо ситуацію навколо Запорізької АЕС. (...) Це велика проблема в зоні бойових дій. Росія несе особливу відповідальність. Найкраще послання НАТО і МАГАТЕ полягає в тому, що Росія не повинна атакувати [українців] з [території] електростанції, вони не повинні атакувати саму станцію і вони повинні відвести свої війська", – заявив Столтенберг.

Відео дня

Він також заявив, що НАТО вітає участь МАГАТЕ в моніторингу ситуації на АЕС. Причому генсек підкреслив, що спостерігачі не знайшли на території станції ознак її мінування росіянами. Однак Столтенберг не відповів на конкретне питання про реакцію Альянсу на аварію і можливість застосування статті про колективну оборону.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Протягом кількох останніх днів Україна б'є на сполох про загрозу підриву Запорізької АЕС російськими окупантами з метою зірвати український контрнаступ. Москва намагається звинувачувати Київ у плануванні ракетного удару по АЕС.

Супутникові знімки показали, що окупанти розмістили на дахах реакторних корпусів якісь об'єкти, але якість знімків не дозволяє зрозуміти, що це. У МАГАТЕ заявили, що змогли оглянути кілька об'єктів на АЕС і не знайшли ознак мінування, проте на дах реакторів їх не пускають окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: