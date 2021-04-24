Експерти підрахували, що глобальна економіка втратить 9,2 трлн доларів, якщо бідні країни не забезпечити вакцинами.

У світі з понад 950 млн запроваджених вакцин від коронавірусу лише 0,3% були зроблені в країнах з низьким рівнем доходу.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Перший заступник генерального секретаря ООН Аміна Мохаммед заявила, що у світі з'явився «вакцинний націоналізм».

«Відтоді, як першу партію (вакцин) отримали в лютому в Гані, це дивовижне партнерство дозволило через механізм COVAX доставити 40 млн доз вакцин до 118 країн світу. До країн з низьким і середнім рівнем доходу доставлені мільйони препаратів і комплектів для діагностики. Але труднощі не подолані. Вакцинний націоналізм гальмує постачання щеплень найбіднішим і найуразливішим (членам суспільства)», - сказала Мохаммед.

При цьому, як зазначив спеціальний посланник з ACT-Accelerator Карл Білдт, спроби «потягнути ковдру на себе» підривають спільні зусилля з боротьби з пандемією: нові штами стають загрозою для жителів будь-якої країни, навіть якщо 100% її населення вакциновано.

Платформа ACT Accelerator - механізм, що дозволяє на глобальному рівні прискорити розроблення засобів для профілактики, діагностики та лікування COVID-19. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, в бюджеті альянсу на поточний рік не вистачає 19 млрд доларів.

ACT-Accelerator об'єднав велику кількість країн і відкрив величезні ринки, що дозволило максимально знизити вартість вакцини та експрес-тестів, а також розподілити їх на справедливій основі. Це тільки перший етап заходів, спрямованих на те, щоб взяти пандемію під контроль. Сьогодні, як зазначають в ВООЗ, необхідно вдосконалювати ці та інші інструменти та зробити так, щоб вони були доступні кожному.

Домогтися цієї мети вкрай непросто все через той самий «вакцинний націоналізм» - так містко в ООН назвали небажання деяких країн ділитися надлишками вакцин та їхнє прагнення укласти двосторонні угоди з фармацевтичними компаніями.

Наприклад, з 950 млн вже запроваджених вакцин від коронавірусу лише 0,3% були зроблені в країнах з низьким рівнем доходу. У багатьох країнах проводять в 70 разів більше тестів, ніж у бідних, а в багатьох державах не вистачає кисню.

Внаслідок мобілізації громадських, приватних та інших джерел фінансування в короткі терміни вдалося зібрати 14,1 млрд доларів на партнерство в рамках ACT-Accelerator, однак масштаби операцій занадто великі - не вистачає ще 19 млрд доларів.

Економісти підрахували, що, якщо не забезпечити бідні країни вакцинами, глобальна економіка втратить 9,2 трлн дол. А ось вакцинація всіх жителів планети обійдеться в суму, що становить менше ніж 1% від обсягу пакетів зі стимулювання економіки, які були ухвалені для усунення наслідків кризи.

Головний науковий співробітник ВООЗ Суми Свамінатан повідомила, що в розробку вакцин вкладено близько 20 млрд доларів - ці кошти дозволили домогтися успіху в такі короткі терміни, а пошук ефективних методів лікування і розробка антивірусних препаратів не залучили інвесторів. За її словами, на початку пандемії час пішов на спроби застосування вже наявних препаратів, але ці випробування виявилися в основному невдалі.

Вакцинація проти коронавірусу

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Автор: Вікторія Токарєва