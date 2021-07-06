Раніше організація "Тбілісі Прайд" скасувала запланований на 5 липня Марш Гідності.

У Тбілісі відбулися сутички між учасниками акції на підтримку ЛГБТ і їх противниками. Другі спробували прорвати поліцейський кордон.

Про це пише Эхо Кавказа.

Так, перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі проходить «мовчазна акція». Учасники хочуть дистанціюватися від насильницьких подій 5 липня.

У ній взяли участь представники опозиційних партій, неурядових організацій та «Тбілісі прайду».

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За даними видання, ситуація загострилася після того, як учасники акції розгорнули прапор ЛГБТ і пустили дим у його кольорах.

Зазначається, що правоохоронці вивезли з території кілька людей, також є затримані.

За даними Telegram-каналу Протести у світі, протестувальники кидають у людей петарди, скло і каміння.

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Марш ЛГБТ в Грузії

Грузинська організація ЛГБТ-активістів "Тбілісі Прайд" була змушена скасувати запланований на 5 липня Марш Гідності.

Організатори заявили, що поліцейські не можуть забезпечити безпеку і не реагують на епізоди насильства з боку радикалів.

Противники ЛГБТ-прайду поставили намети біля метро Руставелі і розібрали намети прихильників опозиції біля парламенту.

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Автор: Людмила Жерновська