У Тбілісі відбулися сутички між учасниками акції на підтримку ЛГБТ і їх противниками. Другі спробували прорвати поліцейський кордон.
Про це пише Эхо Кавказа.
Так, перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі проходить «мовчазна акція». Учасники хочуть дистанціюватися від насильницьких подій 5 липня.
У ній взяли участь представники опозиційних партій, неурядових організацій та «Тбілісі прайду».
Читайте такожЗ'явилося перше відео з місця аварії Ан-26 на КамчатціПротивники вчорашньої акції спробували прорвати поліцейський кордон і переміститися до будівлі парламенту.
За даними видання, ситуація загострилася після того, як учасники акції розгорнули прапор ЛГБТ і пустили дим у його кольорах.
Зазначається, що правоохоронці вивезли з території кілька людей, також є затримані.
За даними Telegram-каналу Протести у світі, протестувальники кидають у людей петарди, скло і каміння.
Марш ЛГБТ в Грузії
Грузинська організація ЛГБТ-активістів "Тбілісі Прайд" була змушена скасувати запланований на 5 липня Марш Гідності.
Організатори заявили, що поліцейські не можуть забезпечити безпеку і не реагують на епізоди насильства з боку радикалів.
Противники ЛГБТ-прайду поставили намети біля метро Руставелі і розібрали намети прихильників опозиції біля парламенту.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram