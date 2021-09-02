Рішення 19-річної Зейнеп Гюйнеп полоскотати собі нерви на "Камікадзе" стало її фатальною помилкою.

У парку розваг у Стамбулі трагічно померла молода дівчина — вона захлинулася власною блювотою на екстремальному атракціоні.

Про це повідомляє The Sun.

Трагедія трапилася з 19-річною Зейнеп Гюйнеп, коли вона вирішила відпочити в парку з сім'єю. Дівчина обрала один з найнебезпечніших атракціонів - "Камікадзе".

Катаючись, вона знепритомніла, а коли технік додав швидкості — у дівчини почалася блювота. Рідні Зейнеп, на чиїх очах це відбувалося, наказали зупинити атракціон і викликали швидку допомогу.

Читайте такожУ бразильському Сан-Паулу відкрили атракціон, від якого стигне кров (відео)Однак дорогою до лікарні дівчина померла. Як показав розтин, вона задихнулася, коли блювотні маси заблокували її дихальні шляхи.

Рідні Зейнеп звинувачують адміністрацію парку розваг в недбалості — нібито, коли дівчину зняли з атракціону, їм порадили дати їй кілька ляпасів, щоб вона прокинулася.

Сім'я загиблої збирається зробити все можливе, щоб домогтися справедливості. Однак про початок розслідування в публікації нічого не йдеться.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Північній Ірландії в парку розваг Planet Fun на людей впав атракціон. Під час падіння атракціону постраждали діти.

Автор: Станислав Кожемякин