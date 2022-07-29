Управління оборонної промисловості не отримувало вказівок працювати в цьому напрямку.

Управління оборонної промисловості Туреччини поки не отримувало ніяких вказівок щодо спільного виробництва безпілотників Bayraktar з Російською Федерацією. Це питання вирішується в рамках державної політики і поки до кінця не затверджено.

Такі відомості надійшли від керівника управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра. Відповідну заяву глава зробив в інтерв'ю Hurriyet.

"Нічого не можу сказати. Немає нічого, що надійшло б до нашого порядку денного, і щодо чого почалася б робота. Цей процес формується в рамках політики Республіки Туреччина. Ми будемо працювати над технічним аспектом питання", — повідомив Демір.

Нагадаємо, 26 липня турецькі ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін запропонував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану відкрити виробництво Bayraktar в РФ. Після цього в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про маніпуляції з боку кремлівської пропаганди.

РосЗМІ почали подавати інформацію так, немов питання співпраці вже вирішене. Однак генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар раніше повідомляв, що безпілотники Bayraktar не будуть поставлятися Росії.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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