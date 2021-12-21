За попередніми даними, причиною аварії стало падіння якоря.

Турецький танкер USICHEM зазнав аварії біля Стамбула та заблокував протоку Босфор. Рух кораблів та човнів призупинили.

Про це пише KEGM.

За попередніми даними, причиною аварії стало падіння якоря, через що танкер зупинився.

Читайте такожСтала відома можлива доля скандального танкера "Делфі"Танкер USICHEM був завантажений соняшниковою олією та прямував по протоці Босфор на південь. Причини падіння якоря наразі невідомі.

Над відновленням руху в протоці працюють фахівці.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Морському вокзалі в Одесі жінка викрала яхту і врізалася на ній в пірс. Зловмисниця, яка була під впливом наркотиків, заявила, що хотіла на судні потрапити до Миколаєва.

Також на цю жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

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