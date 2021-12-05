Бомба управлялася дистанційно.

Турецькі правоохоронці виявили вибуховий пристрій на мітингу у місті Сіїрт. Вибухівку встановили під машиною поліції.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

Зазначається, що бомбу з дистанційним керуванням знайшли під автомобілем поліцейського, який забезпечував безпеку на мітингу. Вибухівку знайшли в останній момент.

Даний мітинг повинен був відвідати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Міну знищили буквально перед виступом глави держави.

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Як раніше повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Україні.

Відзначається, що в ході розмови відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, Лівії та Україні. Також Ердоган і Путін обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном і Вірменією.

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Автор: Анастасія Горбачова