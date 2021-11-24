Мітингувальники вимагають відставку уряду

Хвиля протестів прокотилася по Туреччині через рекордне падіння курсу національної валюти. Протестувальники вимагали відставки уряду Ердогана.

Про це повідомляє турецьке видання SOZCU.

На вулиці вийшли тисячі людей, які вигукували гасла: "Уряд повинен піти у відставку".

"Ми переживаємо найбільшу бідність, безробіття і голод в історії Туреччини, в результаті правління AKP. За своїм бажанням вони грабують Туреччину, яку перетворили замість дешевої робочої сили", - кажуть протестувальники.

Читайте такожКитай заборонив зіркам показувати розкіш у соцмережахУ зв'язку з наростанням антиурядових протестів у Стамбулі в центр перекинули силовиків для забезпечення контролю і правопорядку.

Протести почалися після того, як Турецька ліра подешевшала більш ніж на 18%. На думку аналітиків, падіння валюти відбулося після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про зміну економічного курсу.

Як раніше повідомляв УНІАН, моторошна аварія сталася в ніч на 23 листопада в районі Лалапаша турецького Едірне. Розбився мікроавтобус, забитий нелегальними мігрантами.

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Автор: Анастасія Горбачова