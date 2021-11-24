Хвиля протестів прокотилася по Туреччині через рекордне падіння курсу національної валюти. Протестувальники вимагали відставки уряду Ердогана.
Про це повідомляє турецьке видання SOZCU.
На вулиці вийшли тисячі людей, які вигукували гасла: "Уряд повинен піти у відставку".
"Ми переживаємо найбільшу бідність, безробіття і голод в історії Туреччини, в результаті правління AKP. За своїм бажанням вони грабують Туреччину, яку перетворили замість дешевої робочої сили", - кажуть протестувальники.
Читайте такожКитай заборонив зіркам показувати розкіш у соцмережахУ зв'язку з наростанням антиурядових протестів у Стамбулі в центр перекинули силовиків для забезпечення контролю і правопорядку.
Протести почалися після того, як Турецька ліра подешевшала більш ніж на 18%. На думку аналітиків, падіння валюти відбулося після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про зміну економічного курсу.
Як раніше повідомляв УНІАН, моторошна аварія сталася в ніч на 23 листопада в районі Лалапаша турецького Едірне. Розбився мікроавтобус, забитий нелегальними мігрантами.
Вас також можуть зацікавити новини: