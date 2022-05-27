Так глава зовнішньополітичного відомства Великобританії відповіла на питання про можливість зняття санкцій з Росії в обмін на експорт зерна з України.

Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Ліз Трас заявила, що країни-союзники не повинні допустити скасування санкцій проти Росії.

Як пише "Голос Америки", про це Трас сказала в четвер під час візиту до Боснії, відповідаючи на питання про можливість зняття санкцій з Росії в обмін на експорт зерна з України.

Вона звинуватила президента Росії Володимира Путіна в тому, що він вимагає викуп за розблокування зерна, що знаходиться в портах України.

"Це абсолютно жахливо, що Путін намагається вимагати викуп, і він, по суті, використовує (для цього) голод і відсутність продовольства серед найбідніших людей по всьому світу. Ми просто не можемо дозволити цьому статися. Путін повинен розблокувати українське зерно", - підкреслила Трас.

За її словами, не можна допустити ніякого скасування санкцій, ніякого "умиротворення, яке просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі".

Як повідомляв УНІАН, 25 травня російські ЗМІ повідомили, що заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність Москви надати гуманітарний коридор для суден з продовольством з України в обмін на зняття деяких санкцій.

За словами Руденка, Київ також має забезпечити розмінування портів.

Чорноморські порти України заблоковані з моменту вторгнення Росії в Україну. Із зерносховищ України не вивезено близько 20 мільйонів тонн зерна.