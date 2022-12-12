Він повечеряв у компанії двох жінок. Усі розмовляли російською.

У Відні бачили чоловіка, схожого на директора служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна.

Як повідомляє український журналіст-розслідувач Михайло Ткач, чоловік, схожий на Наришкіна, повечеряв у ресторані "Regina Margherita" у центрі Відня. Компанію йому склали двоє жінок.

"Джерела повідомляють, що компанія розмовляла російською. Якщо це Наришкін, то яким чином він потрапив у країну ЄС? Наришкін під санкціями ЄС ще з 2014 року за Крим. Офіційно йому заборонено в‘їзд до ЄС", - написав Ткач.

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Заяви Наришкіна про війну в Україні

Наришкін край часто з'являється у публічному просторі останнім часом, але щоразу дивує абсурдними заявами та звинуваченнями. Нещодавно він видав новий фейк про Польщу та нібито її загарбницькі цілі щодо західних областей України. Він заявив, що "Польща форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей".

Наришкін заявив, що три західних регіони України нібито стануть "щедрою компенсацією від України за військову допомогу та надання даху над головою біженцям".

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