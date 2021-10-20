До землетрусу зруйновані кораблі лише частково здіймалися над поверхнею моря.

У Японії біля узбережжя острову Іводзіма піднялися частково затоплені кораблі часів Другої світової війни.

Це сталося через активність підводного вулкана та землетрус, який стався після цього, повідомляє The National.

До землетрусу зруйновані кораблі лише частково здіймалися над поверхнею моря. Тепер же вони лежать на новосформованому пляжі.

Як повідомляється, острів Іводзіма був місцем бою у 1945 році, коли армія США перемогла японське військо. Вже після битви американські війська спробували створити на острові гавань, щоб використовувати її як стартовий майданчик для вторгнення в Японію. Задля цього вони потопили японські вантажні судна, щоб сформувати хвилелам у гавані.

WATCH: An undersea volcano and related tectonic activity near the Ogasawara island chain in Japan has raised the island of Iwo Jima, exposing a fleet of partially sunken Second World War ships. pic.twitter.com/Sa2uFdUOqA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 19, 2021

Як повідомляв УНІАН, в Японії сталося виверження вулкана Асо. Повідомлень про жертви або серйозні пошкодження в популярному туристичному місці не надходило. Місцеве метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки для вулкана до рівня 3 за п'ятибальною шкалою, заборонивши людям наближатися до гори.

Автор: Олег Давигора