За словами дипломата, війна не може закінчитись перемогою РФ та окупацією України.

Україна воює за своє виживання і захищає спільні європейські цінності та безпеку.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на щорічній конференції "Інвестиції в європейську оборону - 2022". За його словами, Європа має продовжувати підтримувати України.

"Я знаю, що є в Європі громадська думка, яка стверджує, що чим довше ми допомагаємо Україні, тим довше триватиме війна. "Якщо ви хочете припинити війну, припиніть підтримувати Україну, і війна закінчиться". Звичайно! Але як вона закінчиться? Це важливе питання", - наголосив він.

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На думку Борреля, війна не може закінчитися перемогою агресора та окупацією України. Він переконаний, що Європа має продовжити "надавати військову допомогу та тренувальну підтримку".

Війна в Україні: що говорять у ЄС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Європейський Союз активно підтримує нашу державу. Країни блоку прихистили мільйони українських біженців та надають військову, політичну і грошову підтримку.

Раніше Боррель визнав недоліки в політиці безпеки блоку, заявивши що офіційний Брюссель не вірив попередженням США про підготовку Росією повномасштабного вторгнення в Україну.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн днями анонсувала 9 пакет санкцій проти Росії.

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