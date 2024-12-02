Обраний президент США Дональд Трамп "дещо перебільшує", заявляючи, що він може закінчити війну в Україні всього за 24 години.
"Він [Трамп] сказав, що збере [кремлівського диктатора] Володимира Путіна і [президента України] Володимира Зеленського в одній кімнаті, і вони розв'яжуть проблему України за 24 години - успіхів вам із цим", - заявив колишній радник із національної безпеки США Джон Болтон в інтерв'ю Sky News.
Експерт також зазначив, що в іншому питанні він говорить правду. Це стосується слів Трампа про те, що під час його президентства не було "гучних війн".
"Він говорить правду в тому сенсі, що ми перебували в спокійнішому періоді історії й тепер бачимо, що може статися, зокрема через слабкість, виявлену [президентом США] Джо Байденом під час виведення військ з Афганістану, і нездатність навіть спробувати стримати Росію перед її вторгненням в Україну", - зазначив Болтон.
Також ексрадник із нацбезпеки США додав, що Європі слід серйозно сприймати погрози Трампа, що США можуть вийти з НАТО, оскільки він не довіряє Північноатлантичному альянсу.
Трамп і питання України - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Зеленський і його команда успішно пристосовуються до політики, що змінилася у Вашингтоні, зокрема, маючи контакт із людьми, яких Дональд Трамп призначить на низку посад у своїй адміністрації.
"Келлог - це людина, з якою президент України Володимир Зеленський і його оточення можуть працювати", - пише Politico.
Крім того, Джон Болтон також заявив, що Байден за три роки повномасштабної війни не зміг розробити виграшну стратегію, але Трамп, своєю чергою, спробує знайти оптимальний варіант вирішення ситуації.