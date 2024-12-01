Київ розуміє, що йому доведеться перебудувати свою позицію, щоб уникнути конфлікту з Трампом, тому Зеленський наголошує на важливості пошуку дипломатичних рішень.

Дипломатичні маневри президента України Володимира Зеленського в його відносинах із Дональдом Трампом мають на меті переконатися, що вину за будь-яку невдалу мирну ініціативу буде покладено на Володимира Путіна, пише Politico.

У статті наголошується, що висунення Трампом кандидатури Кіта Келлога на посаду спеціального посланця з питань України та Росії до певного моменту "заспокоює Київ". Келлог, прихильник миру через силу, раніше публічно стверджував, що будь-яка угода з припинення війни повинна включати надійні гарантії безпеки для України.

"Келлогг - це людина, з якою президент України Володимир Зеленський і його оточення можуть працювати, і український лідер уже спритно пристосовується до мінливої політики у Вашингтоні - і до мінливої політичної динаміки в Європі - демонструючи готовність сісти за стіл переговорів. Саме до цього закликають його американські радники, залишаючи Путіну можливість бути містером "Ні", ризикуючи накликати на себе гнів Трампа", - пише Politico.

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Як зазначає видання, це демонструє останнє інтерв'ю Зеленського Sky News, у якому він припустив, що Росія збереже фактичний контроль над Донбасом і Кримом, але водночас Україну буде прийнято в НАТО.

Залишається питання, чи буде ця ідея Зеленського реалізована, адже ймовірність того, що Трамп схвалить членство України в НАТО, ще менша, ніж імовірність того, що на це погодився б Байден. Путін також давав зрозуміти, що ніколи не погодиться на вступ України до Альянсу.

Однак, можливо, пише Politico, ця заява Зеленського мала інші цілі.

"Схоже, вона була спрямована радше на те, щоб продемонструвати готовність розглянути різні варіанти, водночас український лідер дав зрозуміти, що хоче працювати з Трампом тет-а-тет", - ідеться в статті.

Як зазначав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Київ розуміє, що йому доведеться перебудовуватися і слідкувати за тим, щоб не потрапити в неприємну ситуацію з Трампом, тому Зеленський наголошує на важливості пошуку дипломатичних рішень. Завдання Зеленського у відносинах із Трампом - зробити так, щоб провина за провал будь-якої мирної ініціативи лягла на Путіна, підкреслює він.

Інтерв'ю Зеленського Sky News

Як писав УНІАН, напередодні в інтерв'ю британському телеканалу Зеленський висловив переконання, що повномасштабна війна в Україні завершиться 2025 року. Але це можливо лише за умови, що Європа і США діятимуть разом з Україною.

При цьому Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з РФ, навіть без повернення окупованих територій, якщо вільну частину України негайно приймуть до НАТО. Повернення окупованих територій, на його думку, можливе і дипломатичним шляхом.

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