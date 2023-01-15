Прем'єр країни закликала збільшити допомогу Україні.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала союзників передати Україні танки і системи протиповітряної оборони.

У мікроблозі Twitter вона прокоментувала ракетний удар російської армії по багатоповерхівці в Дніпрі, зазначивши, що Росія повинна понести відповідальність за всі скоєні злочини.

"Нападами на Дніпро та інші міста в Україні Росія знову довела, що є терористичною державою. Мій заклик до союзників і партнерів: давайте посилимо нашу підтримку. Україна потребує зброї, включаючи танки і ППО", - написала прем'єр.

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Удар по житловому будинку в Дніпрі

Нагадаємо, що 14 січня Росія знову масовано обстріляла Україну. Загарбницька армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Зруйновано цілий під'їзд, рятувальна операція все ще триває. Наразі відомо про 29 загиблих і 73-поранених. Всього з-під завалів вже дістали 39 осіб, доля ще понад 40 невідома.

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що мета удару по Україні "досягнута".

Тим часом провоєнні росіяни вигадують свої версії руйнування будинку і відверто радіють.

У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що всі причетні до терору будуть знайдені і понесуть відповідальність.

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