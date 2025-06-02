Російський чиновник потрапив у ніякову ситуацію, намагаючись уникнути відповіді.

Голова російської делегації на мирних переговорах у Стамбулі Володимир Мединський втік від журналістів, почувши питання про знищення стратегічних бомбардувальників РФ у тилових авіабазах.

Цей момент російські пропагандисти зняли на відео. На кадрах видно, що Мединський почувався ніяково, тікаючи від відповіді на запитання про удари по авіабазах. Він пішов геть, раптово обірваши спілкування.

"Усе бачив, усе знаю. Все завтра", – сказав Мединський, тікаючи від преси.

Операція "Павутина"

Як повідомляв УНІАН, операція "Павутина" — це масштабна секретна військова акція України, під час якої було використано понад 150 безпілотників для атак на п’ять аеродромів глибоко в тилу Росії.

Мета операції — знищити радянські важкі бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю. Дрони були таємно доставлені до цілей у контейнерах, після чого одночасно запущені для ураження російської авіатехніки. Операція стала важливим тактичним і моральним ударом по ворогу, показуючи здатність України наносити ефективні удари на непередбачуваних напрямках.

За даними російських ЗМІ, слідчі нібито знайшли склад у Челябінську, який українські спецслужби використовували для зберігання дронів, що атакували російські аеродроми. У приміщенні знайшли гексоген.

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